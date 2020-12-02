Блогер предположил, что Эрик Гафаров купил квартиру за 15 млн рублей главе УМВД Челнов

Основатель фонда Gafarov and Partners LTD Эрик Гафаров, который сейчас находится в международном розыске, якобы купил квартиру начальнику УМВД Набережных Челнов Надиру Закирову. Об этом на Youtube-канале «Железная ставка» заявил его основатель Андрей Алистаров со ссылкой на запись разговора.



«Например, начальнику УМВД Челнов мы купили хату за 15 миллионов рублей. По факту он сейчас живет в нашей квартире. Есть все доказательства — видео с камер наблюдения, всякая такая история. Сейчас начнем все карты выкладывать. Будем с ними в другом ракурсе общаться. Попытаемся убрать это из международной зоны, оставить гнить в России, чтобы там это закончилось», — говорит на записи голос, который, по утверждениям Алистарова, принадлежит Гафарову.

Ранее Эрик Гафаров заявлял, что дело против него сфабриковано.