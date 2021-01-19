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В Совфеде прокомментировали планы США ввести санкции по «Северному потоку — 2»

15:58, 19.01.2021
В Совфеде прокомментировали планы США ввести санкции по «Северному потоку — 2»
Фото: council.gov.ru

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что США планируют ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2», чтобы не тратить миллиарды долларов на содержание Украины.

Он напомнил, что бюджет Украины ежегодно получает около $3 млрд за транзит газа.

Фото: gazprom.ru

«Что это означает? Что кому-то из покровителей нынешней Украины придется ее содержать на эти 3 млрд», — передает слова сенатора RT. Он предположил, что бизнес-интересы в этом вопросе идут перед идеологическими.

Ранее «Газпром» допустил, что политическое давление может стать причиной приостановки проекта. США грозят ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца, который участвует в строительстве газопровода.

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