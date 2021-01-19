«Газпром» допустил остановку строительства «Северного потока — 2»

«Газпром» указал в проспекте к размещению новых евробондов, что такие масштабные проекты, как «Северный поток — 2», могут быть отложены или вовсе прекращены из-за политического давления. Однако компания уточняет, что это возможно только в исключительном случае.

«В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта», — цитирует материалы компании Reuters.

В том же самом проспекте «Газпром» указывает, что строительство газопровода должно завершиться, «как только это станет разумно возможным».

В документе говорится, что «Северный поток — 2» остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.

Ранее сообщалось, что США готовят «смертельный удар» по «Северному потоку — 2».

