«Газпром» допустил остановку строительства «Северного потока — 2»
«Газпром» указал в проспекте к размещению новых евробондов, что такие масштабные проекты, как «Северный поток — 2», могут быть отложены или вовсе прекращены из-за политического давления. Однако компания уточняет, что это возможно только в исключительном случае.
«В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта», — цитирует материалы компании Reuters.
В том же самом проспекте «Газпром» указывает, что строительство газопровода должно завершиться, «как только это станет разумно возможным».
В документе говорится, что «Северный поток — 2» остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.
Ранее сообщалось, что США готовят «смертельный удар» по «Северному потоку — 2».
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