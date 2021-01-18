СМИ: США готовы ввести санкции против российского трубоукладчика по «Северному потоку — 2»
США готовы ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца, который участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет издание Handelsblatt.
О своих планах США уведомила Германию и других партнеров. По данным Bloomberg, американская сторона планирует ввести ограничительные меры во вторник, 19 января, в отношении компании ООО «КВТ-Рус», которая владеет судном.
В декабре «Фортуна» построила 2,6 км магистрали «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии.
Сегодня немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU опротестовали разрешение немецкого регулятора продлить строительство трубопровода «Северный поток — 2».
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