Госжилинспекция Татарстана не проверяла, как повышались тарифы за ЖКУ во второй половине 2020 года

Фото: Олег Тихонов (архив)

Во второй половине 2020 года Госжилинспекция Татарстана не проверяла, соблюдают ли организации ограничения по повышению платы за коммунальные услуги. Ведомство опубликовало отчет о результатах надзора.

Согласно документу, плановые проверки во втором полугодии не проводились. Это связано с пандемией коронавируса. Внеплановых проверок также не было, поскольку «основания для проведения указанных проверок отсутствовали».

Напомним, 2021 год в Татарстане и ряде других регионов начался с возмущения жителей заметно выросшими платежами за ЖКУ. Власти объяснили это более холодной зимой и, как следствие, большим потреблением ресурсов.