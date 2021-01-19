Госжилинспекция Татарстана не проверяла, как повышались тарифы за ЖКУ во второй половине 2020 года
Во второй половине 2020 года Госжилинспекция Татарстана не проверяла, соблюдают ли организации ограничения по повышению платы за коммунальные услуги. Ведомство опубликовало отчет о результатах надзора.
Согласно документу, плановые проверки во втором полугодии не проводились. Это связано с пандемией коронавируса. Внеплановых проверок также не было, поскольку «основания для проведения указанных проверок отсутствовали».
Напомним, 2021 год в Татарстане и ряде других регионов начался с возмущения жителей заметно выросшими платежами за ЖКУ. Власти объяснили это более холодной зимой и, как следствие, большим потреблением ресурсов.Общество Татарстан
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