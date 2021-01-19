В Татарстане насчитали почти 2,5 тыс. дольщиков

Фото: Максим Платонов

В Татарстане остается 10 проблемных домов и 2 473 дольщика. Об этом сообщил первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин на брифинге.

В 2020 году была решена проблема 398 дольщиков. С 2016 по 2020 годы включительно были выданы семьям около 4 тысяч квартир.

Сегодня также стало известно, что в Татарстане не будут отказываться от долевого строительства.

Ранее сообщалось, что в России с нового года может появиться незначительное количество обманутых дольщиков, так как с 1 января 2021 года истекает срок действия моратория на внесение строящихся с нарушением сроков домов в реестр проблемных объектов.