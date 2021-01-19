В Татарстане не будут отказываться от долевого строительства

В Татарстане не будут отказываться от схемы долевого строительства. Об этом сообщил первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин на брифинге.

«Схема долевого финансирования, она на самом деле принята в интересах граждан. Долевое финансирование позволяет участвовать в строительстве, определенным образом участвовать в прибыли застройщика, и таким образом цена покупки ниже, чем цена конечного продукта, если бы застройщик полностью применял банковское или свое финансирование», — отметил вице-премьер.

Фото: скриншот трансляции брифинга

По его словам, с учетом проблем, которые возникли с обманутыми дольщиками, были внесены существенные изменения в законодательство по структуре финансирования — это прежде всего эскроу-счета.

41% компаний строят по старым правилам (800 тыс. кв. м жилья), 59% — с открытием эскроу-счетов через проектное финансирование.

На сегодняшний день в Татарстане строятся 198 многоквартирных домов. Это 2 млн кв. метров инвестиционного жилья.