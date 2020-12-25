В России с нового года может появиться незначительное количество обманутых дольщиков

В России с нового года может появиться незначительное количество обманутых дольщиков. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

С 1 января 2021 года истекает срок действия моратория на внесение строящихся с нарушением сроков домов в реестр проблемных объектов. По данным вице-премьера, пока их количество «незначительно».

«В основном регионы подтверждают, что у них даже с отменой этого моратория на проверки, на применение мер массово не появятся [обманутые дольщики], мы еженедельно с главами регионов этот вопрос обсуждаем», — приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Продлевать действие моратория не планируют, так как он был антикризисной мерой. До 1 января 2021 года разрешалось не включать в реестр проблемных объектов жилые дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируют досрочно завершить все долгострои в 2021 году.



Ольга Плешкова