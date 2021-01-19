В 2021 году КАМАЗ планирует произвести и продать 37 тыс. автомобилей

В этом году КАМАЗ планирует произвести и продать 37 тыс. автомобилей, из которых 32 тыс. автомобилей поступят на российский рынок, а остальные — на экспорт. Такие данные приводятся в планах компании на 2021 год.

Объем инвестиций в этом году составит более 16,7 млрд руб. Львиная часть из них, 13 млрд рублей, будет направлена на развитие модельного ряда. Более 1 млрд — на НИОКР.

Фото: kamaz.ru

В 2021 году КАМАЗ ставит задачу увеличить долю на рынке до 51%. Показатель планируют достичь благодаря росту продаж нового модельного ряда, укрепить позиции в сегментах седельных тягачей и спецтехники. Также компания выведет на рынок новые модели поколения К5 (седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4) и развитие модельного ряда газомоторной техники, сообщает пресс-служба.



Ранее КАМАЗ возобновил производство после праздников и корпоративного отпуска.



Ольга Плешкова