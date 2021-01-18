КАМАЗ возобновил производство после праздников и корпоративного отпуска

КАМАЗ возобновил производство продукции после новогодних праздников и корпоративного недельного отпуска. Об этом сообщает «Интерфакс».



КАМАЗ сокращал январскую часть корпоративного отпуска в 2021 году из-за роста заказов. Так, первую часть отпуска разделили на несколько периодов — 31 декабря 2020 года, 11—17 января, 4—8 мая и 23 августа 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru

На предприятии ежегодный корпоративный отпуск разделяют на две части с 2010 года.

Напомним, корпоративный отпуск в 2021 году был запланирован с 11 по 24 января и с 9 по 22 августа.

