На госуслугах заработал сервис для получения паспорта вакцинации

На портале госуслуг заработал сервис для получения паспорта вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Оформить паспорт вакцинации могут те, кто привился от коронавируса.

«На сайте госуслуг в личном кабинете тот человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начало работать», — цитирует министра ТАСС.

Ранее глава Минздрава РФ заявлял, что в январе на сайте госуслуг можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.



Ольга Плешкова