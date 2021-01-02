Новости общества

19:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На госуслугах заработал сервис для получения паспорта вакцинации

18:18, 02.01.2021
На госуслугах заработал сервис для получения паспорта вакцинации
Фото: mos.ru

На портале госуслуг заработал сервис для получения паспорта вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Оформить паспорт вакцинации могут те, кто привился от коронавируса.

«На сайте госуслуг в личном кабинете тот человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начало работать», — цитирует министра ТАСС.

Ранее глава Минздрава РФ заявлял, что в январе на сайте госуслуг можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.

Ольга Плешкова
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем