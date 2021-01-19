Алексей Бадюков: «У Гарипова нет той уверенности, что есть у других вратарей «Динамо»

Фото: КХЛ / Бабунов Сергей

Обладатель двух Кубков Гагарина, эксперт КХЛ Алексей Бадюков дал оценку выступлению вратаря Эмиля Гарипова в московском «Динамо». По его мнению, «бело-голубые» сделали правильный шаг, пригласив голкипера.

— Я понимаю, зачем «Динамо» подписало Гарипова, сделало абсолютно правильный шаг. Они хотели создать конкуренцию во вратарской линии. Другой вопрос, что сейчас эту конкуренцию Гарипов проигрывает — и Еременко, и Бочарову. Тут важно для «Динамо» выводить на первые роли именно Бочарова. Потому что он перспективный вратарь, ему нужно дать уверенность в себе. Александр-то понятно — он просто икона сейчас московского «Динамо».

Также, по его мнению, казанский воспитанник проигрывает конкуренцию другим вратарям из-за психологических проблем.

— Уверенность вратаря прежде всего идет от уверенности защитников и вообще всей команды. А самоуверенность в «Динамо» имеется, я думаю, только у Еременко. А у Эмиля такой уверенности в самом себе нет. Но я думаю, что надо дать время, впереди еще полтора месяца «регулярки». Я уверен, что Эмиль — вратарь хорошего уровня. Другой вопрос, что у него два конкурента, Бочаров с Еременко — они на данный момент смотрятся лучше.

Уверен, и в дальнейшем у Гарипова обязательно будут хорошие предложения. Все прекрасно знают его способности. Другой вопрос, что у больших клубов появляются свои воспитанники, клубные вратари. То, что у него будут предложения, что он вратарь хорошего уровня — у меня сомнений нет, — подвел итог Бадюков для «Реального времени».

В составе «Динамо» у Эмиля Гарипова 16 пропущенных шайб в 6 матчах и 88,1% отраженных бросков. Вратарь перешел в московский клуб из «Авангарда». Текст о сложностях адаптации Гарипова в составе «бело-голубых» можно прочесть в сегодняшнем материале.