Нокаут в исполнении Поветкина признан лучшим в 2020 году по версии WBC
Всемирный боксерский союз (WBC) признал нокаут в исполнении Александра Поветкина лучшим по итогам 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Российский боксер в конце августа прошлого года эффектным способом нокаутировал британца Диллиана Уайта, завоевав временный титул WBC. При этом по ходу боя Поветкин дважды побывал в нокдауне, но в обоих случаях сумел продолжить поединок.
Среди женщин лучший нокаут случился в бою между Кристиной Хаммер и Санной Турунен.
And they gave us excellent KO's pic.twitter.com/DAFtYfgBCx— World Boxing Council (@WBCBoxing) January 18, 2021
Лучшими боксерами 2020 года признаны мексиканец Сауль Альварес, британец Тайсон Фьюри и ирландская девушка-боксер Кэти Тейлор.
Спорт
Congrats to all the great boxers pic.twitter.com/u33VxVMafw— World Boxing Council (@WBCBoxing) January 18, 2021
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым