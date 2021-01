Нокаут в исполнении Поветкина признан лучшим в 2020 году по версии WBC

Всемирный боксерский союз (WBC) признал нокаут в исполнении Александра Поветкина лучшим по итогам 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Российский боксер в конце августа прошлого года эффектным способом нокаутировал британца Диллиана Уайта, завоевав временный титул WBC. При этом по ходу боя Поветкин дважды побывал в нокдауне, но в обоих случаях сумел продолжить поединок.

Среди женщин лучший нокаут случился в бою между Кристиной Хаммер и Санной Турунен.

