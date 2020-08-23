Новости спорта

10:34 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Поветкин нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом WBC в тяжелом весе

09:51, 23.08.2020
Поветкин нокаутировал Уайта и стал временным чемпионом WBC в тяжелом весе
Фото: rusboxing.ru

Российский боксер Александр Поветкин нокаутом в пятом раунде одолел британца Диллиана Уайта.

40-летний россиянин дважды оказывался в нокдауне по ходу четвертого раунда, но в обеих случаях смог продолжить бой. После перерыва Поветкин удачно провел комбинацию и отправил Уайта в нокаут, завершив поединок досрочно.

Благодаря этой победе, россиянин стал временным чемпионом Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. Теперь Поветкин сможет встретиться в титульном поединке против британца Тайсона Фьюри.

Отметим, что бой с Уайтом должен был состояться в мае, но дважды откладывался из-за коронавируса.

Спорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем