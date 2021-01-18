Алия Мустафина стала тренером молодежной сборной России по спортивной гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина начала тренерскую карьеру. Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.



Мустафина назначена тренером молодежной сборной России. Она уже приступила к выполнению своих обязанностей.

«Мустафина приступила к работе тренера молодежной сборной. Сегодня она уже в зале, работает», — сказала Родионенко.

Валентина Родионенко. Фото: sportgymrus.ru

Ранее Мустафина объявила о приостановке профессиональной карьеры.

В октябре 2019 года спортсменка объяснила причины своих пропусков официальных соревнований.