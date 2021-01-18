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Алия Мустафина стала тренером молодежной сборной России по спортивной гимнастике

17:40, 18.01.2021
Алия Мустафина стала тренером молодежной сборной России по спортивной гимнастике
Фото: sportgymrus.ru

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина начала тренерскую карьеру. Об этом сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Мустафина назначена тренером молодежной сборной России. Она уже приступила к выполнению своих обязанностей.

«Мустафина приступила к работе тренера молодежной сборной. Сегодня она уже в зале, работает», — сказала Родионенко.

Валентина Родионенко. Фото: sportgymrus.ru

Ранее Мустафина объявила о приостановке профессиональной карьеры.

В октябре 2019 года спортсменка объяснила причины своих пропусков официальных соревнований.

Спорт
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