«Желающих снять квартиры все еще больше, чем самих квартир»: подешевела ли аренда жилья в Казани

Фото: Алексей Майшев / iz.ru

Противоречивые исследования

Сегодня генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко в интервью федеральным СМИ констатировал: аренда квартир подешевела в большинстве российских городов-миллионников по итогам 2020 года. При этом наибольшее падение, по его данным, наблюдается именно в Казани: съемные «однушки» подешевели на 9,5%, «двушки» — на 13%, трешки — на 16,8%.

При этом еще днем ранее в СМИ публиковалось другое исследование, от агентства недвижимости «Этажи». Там говорилось, что аренда аренда однокомнатных квартир в городе за месяц выросла в цене на 2,7%, приблизившись к показателю 18 тыс. руб. в месяц. Впрочем, на федеральном уровне «Этажи» констатировали стагацию.

В августе 2020 года «Реальное время» описывало ситуацию с резким ростом стоимости аренды жилья — она была связана с отложенным из-за пандемии спросом и традиционным наплывом студентом. Однако собеседница «Реального времени», не первый год сдающая квартиру в Казани отметила, что сейчас ситуация действительно изменилась.

— Я сдаю однушку на окраине, на днях оттуда выехали жильцы. Найти сейчас жильцов будет сложнее, чем полгода назад. Во-первых, не сезон. Во вторых, из-за пандемии многие владельцы посуточных квартир выставили недвижимость на долгий срок, чтобы та не простаивала. Поэтому выросло количество предложений в центре, в Ново-Савиновском районе, что потащило за собой снижение цен, — рассказала она.

«Ряд тех людей, которые раньше снимали квартиры, ушли в ипотеку»

Однако профессионалы рынка категорически не согласные с оценкой «Мира Квартир». Андрей Савельев президент НП «Гильдия риэлторов РТ», отмечает, что точная оценка ситуации с арендой жилья в принципе затруднена. «В Казани рынок аренды абсолютно закрытый и серый. На рынке аренды работает всего лишь 5-7% профессиональных риелторов, остальные 90% — посредники, мошенники и т.д. Поэтому дать точную цифру вообще невозможно», — полагает эксперт.

— Могу сказать, что цены изменились не столь критично, не сильно понизились. И снизился спрос на аренду, поскольку снижаются ставки по ипотеке, плюс дополнительно вырос маткапитал, и ряд тех людей, которые раньше снимали квартиры, причем существенное количество, они ушли в ипотеку. Такая тенденция есть, и может быть она повлекла какое-то снижение спроса и снижение цены аренды, но я сомневаюсь, что это можно как-то вычислить с той точки зрения, что все объявления, которые даются на сайте «Авито» или ЦИАН, из них 70-80% — это фейки, которые даются только для привлечения клиентов, но на самом деле таких квартир даже не существует, — добавляет Савельев.

Удивление результатами исследования «Мира квартир» высказали также директор агентства недвижимости «Кама» Рисхат Сабирзянов и директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. «Мы не отмечали снижения цены на аренду жилья, может быть это носило какой-то локальный характер, но массового снижения стоимости аренды не было. Спрос на сдаваемое жилье стабильный и находится в рамках прошлых лет», — полагает Гизатова.

«О снижении цены вообще речи не может идти»

Схожее мнение высказывает и руководитель отдела аренды АН «Флэт» Руслан Закиев.

— На данный момент в Казани желающих снять квартиру на долгий срок намного больше, чем самих квартир. Поэтому о снижении цены вообще речи не может идти, собственники, напротив, даже немного завышают ее. Цена зависит от состояния и местоположения квартиры: однушка в новом доме с ремонтом — 16-17 тысяч рублей, плюс коммунальные расходы, если «хрущевка» — от 13 до 15 тысяч и коммуналка. Есть на рынке и за 10 тысяч квартиры, но у них и состояние соответствующее — полагает он.

Андрей Егоров, директор АН «Авангард-Риэлт», отмечает, что стоимость аренды жилья в Казани исторически довольно высока, и возможны лишь какие-то корректировки.

— Я не скажу, что упала цена за последнее время. Если только в каких-то определенных районах, например, Ново-Савиновском, там цены были завышены на арендные квартиры, и возможно, сейчас на тот район спрос упал и цены тоже немного откат дают. Мне кажется, это временный откат, а чтобы как тенденция прослеживалась, то это навряд ли. И за прошлый год в спальных районах Казани, наоборот, росли цены, — говорит Егоров.

Александр Артемьев, Ангелина Панченко