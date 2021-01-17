В Казани средняя стоимость аренды жилья выросла на 2,7%

В Казани средняя стоимость аренды жилья выросла на 2,7%, приблизившись к показателю 18 тыс. руб. в месяц. Такие данные представило агентство недвижимости «Этажи».

Как передает «Коммерсант», аналитики не ждут резкого подъема цен на недвижимость в городах-миллионниках. И хота пока наймодатели не идут на уступки, в скором времени на рынке может появиться много предложений, что заставит пересмотреть политику.

Согласно данным, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 16 крупнейших российских городах в январе составила 17,1 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 24,2 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Казань попала в список городов для наиболее выгодных инвестиций в недвижимость.



Ольга Плешкова