Кэтэлин Карп разорвал контракт с ФК «Уфа»

Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп покинул команду, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Кэтэлина за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Молдавский футболист воспользовался опцией в своем контракте и досрочно разорвал соглашение с ФК «Уфа».

Карп перешел в уфимский клуб в январе 2017 года из чемпионата Румынии. За «Уфу» футболист провел 90 матчей и забил 3 гола.

Напомним, ранее сообщалось о возможном переходе в клуб из столицы Башкортостана бывшего капитана грозненского «Ахмата» Олега Иванова.