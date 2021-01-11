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В общественном транспорте Казани усиливают контроль за масочным режимом

12:35, 11.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В общественном транспорте Казани усиливают контроль за масочным режимом
Фото: kzn.ru

С 11 января в общественном транспорте Казани усиливается контроль за соблюдением пассажирами и членами экипажа масочного режима. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщил председатель Комитета по транспорту исполкома города Айдар Абдулхаков.

Он обратил внимание, что, несмотря на новогодние праздники, в Казани сотрудники контрольно-ревизионной службы проводили рейды по нарушителям масочного режима в общественном транспорте: «Было проверено 720 транспортных средств, выявлено 215 нарушителей, которые исправились на месте».

Фото: Максим Платонов (архив)

Абдулхаков также отметил, что нештатных ситуаций в работе общественного транспорта Казани в новогодние праздники не зафиксировали.

Общество Татарстан
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