В общественном транспорте Казани усиливают контроль за масочным режимом

С 11 января в общественном транспорте Казани усиливается контроль за соблюдением пассажирами и членами экипажа масочного режима. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии Казани сообщил председатель Комитета по транспорту исполкома города Айдар Абдулхаков.

Он обратил внимание, что, несмотря на новогодние праздники, в Казани сотрудники контрольно-ревизионной службы проводили рейды по нарушителям масочного режима в общественном транспорте: «Было проверено 720 транспортных средств, выявлено 215 нарушителей, которые исправились на месте».

Фото: Максим Платонов (архив)

Абдулхаков также отметил, что нештатных ситуаций в работе общественного транспорта Казани в новогодние праздники не зафиксировали.