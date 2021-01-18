Тарасов рассказал о причинах расставания с «Рубином»

Полузащитник Дмитрий Тарасов прокомментировал свой уход из казанского «Рубина». По его словам, он проиграл конкуренцию Оливеру Абильдгору.

«Мы поговорили с Леонидом Викторовичем (Слуцким, — прим. ред.). Он сказал, что у меня мало игрового времени, что у него есть игрок на моей позиции, поэтому продлевать соглашение не будут. Ко мне у него никаких вопросов не было, он это говорил и мне лично, и в интервью», — сказал Тарасов.

Футболист расстроился из-за ухода из «Рубина». Тарасов считает, что прикладывал все усилия, чтобы продлить контракт и остаться в команде.

Дмитрий Тарасов. Фото: rubin-kazan.ru

«Про «Рубин» могу сказать только хорошее: отличная команда, коллектив — от тренера до уборщиков и поваров. Конечно, чуть расстроился, но понимаю, что Абильдгор очень качественно играл опорника. Когда у меня был шанс, я выходил и старался максимально приносить пользу. Я ни на кого не злюсь, готов спокойно везде работать», — заявил Тарасов.

После ухода из «Рубина» 33-летний полузащитник остается без клуба, но завершать профессиональную карьеру он пока не намерен. До перехода в казанскую команду Тарасов полгода провел без работы, уйдя из московского «Локомотива».

Отметим, что его жена, Анастасия Костенко, работает ведущей на клубном телевидении хоккейного «Ак Барса».

Ранее «Рубин» объявил о расставании с нападающим Артуром Сагитовым. Контракт с воспитанником казанского клуба расторгнут по согласию сторон.