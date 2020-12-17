Дмитрий Тарасов покидает «Рубин»

Полузащитник Дмитрий Тарасов покидает «Рубин» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщается на сайте клуба.

Спортсмен перешел в «Рубин» в феврале 2020 года, сыграл за команду 11 матчей в Премьер-Лиге и 2 матча в Кубке России. В нынешнем сезоне футболист провел 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

Фото: rubin-kazan.ru

Ранее сообщалось, что «Рубин» арендовал полузащитника «Сенан Бельмаре» Мицуки Сайто. Японский 21-летний футболист арендован казанцами сроком на 1,5 года с правом дальнейшего выкупа.

