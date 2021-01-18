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«Рубин» расторг контракт с нападающим Артуром Сагитовым

09:19, 18.01.2021
«Рубин» расторг контракт с нападающим Артуром Сагитовым
Фото: rubin-kazan.ru

Нападающий Артур Сагитов покинул «Рубин». Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Контракт с футболистом был расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон.

21-летний воспитанник казанского клуба провел за «Рубин» 14 матчей и забил 1 гол. Сагитов начал выступать за основную команду под руководством Курбана Бердыева. Его гол стал лучшим в сезоне-2018/19 по версии казанских болельщиков.

Последние два сезона нападающий выступал на правах аренды в «Нижнем Новгороде» и «Волгаре» из Астрахани.

Напомним, ранее «Рубин» расстался с двумя казанскими воспитанниками — защитником Раилем Абдуллиным и вратарем Давидом Волком.

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