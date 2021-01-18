В 2020 году в Набережных Челнах ввели в эксплуатацию 310 тысяч кв. метров жилья

По итогам 2020 года жилищный фонд Набережных Челнов увеличился на 2%: за год в городе ввели в эксплуатацию 310 тыс. кв. м жилья.

По индивидуальному жилищному строительству в автограде в прошлом году ввели 49,5 тыс. кв. м жилья, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

По программе «Социальная ипотека» в 2020 году в городе построили два многоквартирных дома в 63 микрорайоне. Их планируют заселить в ближайшее время. В текущем году по этой программе в Челнах введут в эксплуатацию два дома на 625 квартир.

Фото: nabchelny.ru

Отмечается, что обеспеченность жильем на одного челнинца в 2020 году составила 24 кв. метра (для сравнения, в 2019 году — 23,5 кв. метра).

Напомним, в 2021 году в Татарстане планируют построить не меньше 2 млн 670 тыс. кв. м жилья. На 16 января в эксплуатацию введено 105 тыс. кв. метров (3,9% от плана).



Татьяна Демина