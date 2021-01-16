В 2021 году в Татарстане планируют построить 2 млн 670 тысяч кв метров жилья

В 2021 году в Татарстане планируют построить не меньше 2 млн 670 тысяч кв м жилья. Такие данные озвучил на совещании в кабмине РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

На 16 января 2021 года в эксплуатацию введено 105 тысяч кв. м (3,9 % от плана). По программе соципотеки сформирована инвестиционная программа на 280,5 тысяч кв. м. — это 161 дом на 5 159 квартир. Сейчас из них в эксплуатацию введено 6 домов на 49 тысяч кв. м.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что банк ДОМ.РФ направит 390 млн рублей на строительство ЖК «Станция Спортивная» в Казани.



Ольга Плешкова