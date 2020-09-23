Воспитанник «Рубина» вратарь Волк подписал контракт с «Балтикой»
Воспитанник «Рубина» вратарь Давид Волк продолжит карьеру в «Балтике». Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба.
19-летний голкипер подписал с «Балтикой» четырехлетний контракт и будет выступать под 21-м игровым номером. Футболист достался клубу из Калининграда бесплатно, в качестве свободного агента.
Волк — воспитанник академии «Рубина». В сезоне-2019/20 он выступал за молодежную команду казанского клуба.
Летом нынешнего года «Рубин» расторг контракт с вратарем по обоюдному согласию сторон.
Напомним, ранее гендиректор казанцев Рустем Сайманов сообщил об интересе клубов к голкиперу «рубиновых» Ивану Коновалову.СпортФутбол Татарстан
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