Воспитанник «Рубина» вратарь Волк подписал контракт с «Балтикой»

Воспитанник «Рубина» вратарь Давид Волк продолжит карьеру в «Балтике». Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба.

19-летний голкипер подписал с «Балтикой» четырехлетний контракт и будет выступать под 21-м игровым номером. Футболист достался клубу из Калининграда бесплатно, в качестве свободного агента.

Волк — воспитанник академии «Рубина». В сезоне-2019/20 он выступал за молодежную команду казанского клуба.

Летом нынешнего года «Рубин» расторг контракт с вратарем по обоюдному согласию сторон.

Напомним, ранее гендиректор казанцев Рустем Сайманов сообщил об интересе клубов к голкиперу «рубиновых» Ивану Коновалову.