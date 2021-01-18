СК предложил ужесточить уголовную ответственность для физлиц за неуплату налогов

В СК РФ выступили за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц — такую позицию озвучила зампредседателя ведомства, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в беседе с «Известиями».



По ее словам, юридическое лицо будет отвечать за уклонения от уплаты от налогов даже спустя десять лет, «а у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года». Уже через 24 месяца, как уточнила Леоненко, индивидуальный предприниматель может избежать наказания даже при ущербе более чем в 45 млн рублей.

К тому же, ФНС направляет материалы следователю, если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления требования. Ведомство считает, что это слишком большой срок: за это время злоумышленники могут уничтожить документацию и вывести имущество.

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Ранее сообщалось, что в России предложили возмещать уплаченные налоги предпринимателей-подростков.

Маргарита Головатенко