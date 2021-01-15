В России предложили возмещать уплаченные налоги предпринимателей-подростков

В России предложили возмещать налоги, уплаченные несовершеннолетними предпринимателями, эти средства они могут потратить на образование по достижении 18 лет. С такой инициативой выступил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж в письме на имя руководителя ФНС Даниила Егорова.

Кудж считает, что подростковые предпринимательские проекты показывают инициативность, трудолюбие, которые позволяет реализовать знания в стартапах и новых бизнес-идеях. Поэтому активность несовершеннолетних заслуживает поощрения.

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«Просим вас рассмотреть возможность возмещения в полном объеме налогов, уплаченных несовершеннолетними предпринимателями (самозанятые и ИП), на получение ими аккредитованных государством образовательных услуг по достижении 18 лет. В этом возрасте молодые люди смогут самостоятельно распоряжаться средствами и потратить их на оплату учебных программ, курсов и других образовательных услуг», — передает обращение ректора RT.



Ранее в Минфине уточнили порядок уплаты налога по банковским вкладам.



Ольга Плешкова