Татарстан стал лидером ПФО по доле занятых инвалидов

В Татарстане уровень трудоустройства инвалидов равен 46,5 %. Это выше, чем общий уровень трудоустройства в республике. Он составляет 38,2%, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

По состоянию на 1 декабря 2020 года республика занимает 1 место среди регионов ПФО по доле занятых инвалидов трудоспособного возраста и 15 место — по России. В Татарстане этот показатель составил 30,3 %.

В республике продолжается работа по повышению уровня занятости инвалидов с учетом поставленной задачи на общероссийском уровне: к концу года 2021 года достичь доли занятых инвалидов 42,3%, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Фото: mtsz.tatarstan.ru

Ранее Зарипова сообщила, что в Татарстане в 2020 году в 13 муниципальных образованиях системой долговременного ухода были охвачены 3 682 человека, что составляет 16,1 % от нуждающихся в социальном обслуживании.



Татьяна Леухина