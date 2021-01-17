Путин поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на «Дакаре»

Президент России Владимир Путин поздравил экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. Поздравление опубликовано на официальном сайте президента России.

Владимир Путин обратился к экипажу «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова.

Фото: kamazmaster.ru

«Поздравляю вас с ярким успехом на «Дакаре-2021». Чемпионский настрой камазовских экипажей, их нацеленность на первое место хорошо известны участникам и поклонникам этого легендарного ралли-марафона. Продолжая триумфальную летопись предшественников, наша команда вновь, в 18-й раз, выигрывает «Дакар», подтверждает высочайший уровень профессионализма и лидерские качества. Хочу поблагодарить вас за напряженную и слаженную работу. За замечательную победу, которую вы подарили многочисленным российским болельщикам. Так держать! Желаю здоровья и спортивной удачи», — говорится в поздравлении Путина.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-гонке «Дакар».



Напомним, победителем ралли «Дакар-2021» в классе грузовиков стал экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова. Для спортсмена это первая итоговая победа в гонке.



Ольга Плешкова