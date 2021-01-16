В России предложили включить пункт вакцинации в трудовой договор

В России предложили включить пункт вакцинации в трудовой договор. С таким предложением выступил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Речь идет о работниках, которые контактируют с большим количеством людей.

«В контракт надо включать пункт о вакцинации. Если я, например, преподаватель вуза. И у меня общаются шесть групп студентов по 30 человек. Вот 180 человек контактируют. Кто против и не хочет работать на таких условиях — пусть работает дворником, там безопасно», — выразился спикер.



Ранее в ВОЗ рекомендовали не требовать делать прививку от COVID-19 для международных поездок.



Ольга Плешкова