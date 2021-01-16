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В ВОЗ рекомендовали не требовать делать прививку от COVID-19 для международных поездок

03:28, 16.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ВОЗ рекомендовали не требовать делать прививку от COVID-19 для международных поездок
Фото: realnoevremya.ru

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сейчас не рекомендует вводить требования доказательства вакцинации от COVID-19 для международных поездок. Об этом пишет «РИА Новости».

Это связано с тем, что влияние вакцин на передачу вируса еще неизвестно. А доступность их пока что ограничена.

Фото: Ринат Назметдинов

В организации добавили, что подтверждение сделанной прививки не должно освобождать путешественников от необходимости соблюдать другие меры безопасности.

Ранее российские ученые сообщили, что иммунитет после перенесенного COVID-19 сохраняется от трех до пяти месяцев, но начинает снижаться уже после третьего.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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