На льду Камы в Татарстане насмерть замерз рыбак
В Тукаевском районе Татарстана спасатели доставили на берег тело погибшего мужчины. По предварительной версии, мужчина замерз во время рыбалки.
В 8 утра 16 января спасателям поступило сообщение, что на реке Кама рыбак обнаружил мужчину без признаков жизни. Тело находилось приблизительно в двух километрах от берега. На снегоходе в салазках сотрудники МЧС доставили его на берег, где передали бригаде скорой помощи. Медики констатировали смерть.
Документов при погибшем не оказалось. Его личность установят правоохранительные органы.
Ранее в Татарстане велись поиски рыбака, пропавшего на Каме.
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