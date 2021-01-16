На льду Камы в Татарстане насмерть замерз рыбак

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Тукаевском районе Татарстана спасатели доставили на берег тело погибшего мужчины. По предварительной версии, мужчина замерз во время рыбалки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В 8 утра 16 января спасателям поступило сообщение, что на реке Кама рыбак обнаружил мужчину без признаков жизни. Тело находилось приблизительно в двух километрах от берега. На снегоходе в салазках сотрудники МЧС доставили его на берег, где передали бригаде скорой помощи. Медики констатировали смерть.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Документов при погибшем не оказалось. Его личность установят правоохранительные органы.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Ранее в Татарстане велись поиски рыбака, пропавшего на Каме.



Ольга Плешкова