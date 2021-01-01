В Татарстане продолжаются поиски тела рыбака, пропавшего на Каме

Фото: ГУ МЧС по РТ

Утром 1 января в Татарстане возобновились поиски тела рыбака, пропавшего 30 декабря в Тукаевском районе РТ. Мужчина 1959 года рождения уехал рыбачить на Каму.

Сегодня в 9.00 продолжились водолазные работы на реке, сообщили в татарстанском главке МЧС.

Напомним, в среду мужчина ушел под лед в районе затона Чулман. Очевидцы рассказывали, что пропавший махал руками и спустя время скрылся из виду.