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В Татарстане продолжаются поиски тела рыбака, пропавшего на Каме

16:26, 01.01.2021
В Татарстане продолжаются поиски тела рыбака, пропавшего на Каме
Фото: ГУ МЧС по РТ

Утром 1 января в Татарстане возобновились поиски тела рыбака, пропавшего 30 декабря в Тукаевском районе РТ. Мужчина 1959 года рождения уехал рыбачить на Каму.

Сегодня в 9.00 продолжились водолазные работы на реке, сообщили в татарстанском главке МЧС.

Напомним, в среду мужчина ушел под лед в районе затона Чулман. Очевидцы рассказывали, что пропавший махал руками и спустя время скрылся из виду.

Происшествия Татарстан
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