В Татарстане продолжаются поиски тела рыбака, пропавшего на Каме
Утром 1 января в Татарстане возобновились поиски тела рыбака, пропавшего 30 декабря в Тукаевском районе РТ. Мужчина 1959 года рождения уехал рыбачить на Каму.
Сегодня в 9.00 продолжились водолазные работы на реке, сообщили в татарстанском главке МЧС.
Напомним, в среду мужчина ушел под лед в районе затона Чулман. Очевидцы рассказывали, что пропавший махал руками и спустя время скрылся из виду.Происшествия Татарстан
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