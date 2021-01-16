В Менделеевске пострадавшую в пожаре женщину спас извещатель соседей

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Пострадавшая в пожаре в Менделеевске женщина осталась жива благодаря сработавшему пожарному извещателю, установленному в соседней квартире. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Пожарный извещатель был установлен у соседей. От сигнала люди проснулись, вызвали пожарных и смогли разбудить соседку, в квартире которой начался пожар.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, на ночном пожаре 15 января в Менделеевске спасатели вывели из зоны задымления 6 человек. Пострадала 33-летняя хозяйка квартиры.



Ольга Плешкова