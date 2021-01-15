Женщина пострадала при пожаре в Татарстане из-за непотушенной сигареты

Фото: МЧС по Татарстану

В Татарстане при пожаре в многоквартирном доме пострадала одна женщина, всего были спасены шесть человек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Пожар произошел в ночь на 15 января на улице Пушкина в Менделеевске. Загорелась квартира на 4 этаже, там загорелся диван, кровать и письменный стол. Площадь пожара составила 7 кв. метров.

Спасатели вывели из зоны задымления 6 человек при помощи спасательных устройств капюшонного типа от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. Среди спасенных были двое детей. Погибших нет, пострадала 33-летняя женщина. С диагнозами «отравление продуктами горения, термический ожог второй степени обеих предплечий, правой кисти. Ожог дыхательных путей», употребление алкоголя она доставлена в больницу.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки квартиры.



Ранее в Татарстане при пожаре садового дома погиб мужчина. Он не смог выбраться из-за решеток на окнах.



Ольга Плешкова