В Казани завершается реконструкция биологических очистных сооружений

В Казани завершается реконструкция биологических очистных сооружений. Сейчас объект проверяют представители республиканского Госстройнадзора.

В частности, они осмотрели ход строительства цеха по термомеханической переработке илового осадка. Ежесуточно в нем будут перерабатывать 340 тонн илового осадка, получая после термоутилизации гранулированное вещество весом до 100 тонн.

На сегодня под Казанью площадь иловых полей, складируемых с середины 70-х годов прошлого века, достигла 110 га по берегу Волги, их высота — четыре-пять метров. Сейчас они представляют экологическую угрозу как для жителей, так и для самой реки.

Напомним, в конце 2020 года стало известно, что только в двух районах Татарстана качество сбрасываемых вод соответствует нормативам.

