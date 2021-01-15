Князев покинул «Ак Барс» и улетел в расположение «Сан-Хосе»

Защитник молодежной сборной России по хоккею Артемий Князев улетел в Северную Америку в расположение клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».

По данным «Реального времени», калифорнийский клуб досрочно прервал аренду хоккеиста после начала нового сезона. Сам защитник не прочь был попробовать свои силы на уровне КХЛ в составе «Ак Барса».

Фото: vk.com/hc_bars_kazan

Князев является воспитанником клубной школы казанцев. После сезона-2017/18 он отправился в Северную Америку, где выступал в юниорской лиге Квебека в системе «Сан-Хосе».

«Ак Барс» арендовал Князева у «Сан-Хосе» в конце октября, подписав с ним двусторонний контракт до конца сезона. В январе защитник ярко проявил себя в составе молодежной сборной России, дойдя с ней до полуфинала турнира.

Ранее сообщалось, что Князев продолжит свои выступления за «Ак Барс».

В мае 2019 года в «Реальном времени» выходило интервью с перспективным защитником.