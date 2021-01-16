Кофе со вкусом: в чем отличие кофеварок разных видов

При нынешнем ритме жизни многие люди предпочитают покупать привычный утренний напиток — кофе — в растворимом виде. Это очень просто, достаточно лишь положить одну ложку в расчете на чашку напитка и залить кипятком. Тем не менее вкус у такого кофе далеко не тот, который хотелось бы получить. По этой причине для многих встает вопрос о покупке кофеварки. Основные их виды — в материале «Реального времени».

Капельные

Один из самых простых, недорогих и распространенных видов кофеварок — капельные. В большинстве случаев они представляют собой емкость, в которую заливается вода. Эта вода в емкости нагревается почти до температуры кипения и постепенно «прогоняется» через засыпанный в фильтр молотый кофе. Оттуда напиток попадает в кувшин (в более простом случае — сразу в чашку).

Технология — простая, а кофе получается гораздо вкуснее растворимого даже при таком способе. Из плюсов — минимальные трудозатраты (нужно только залить воду, засыпать кофе и включить устройство), объем кофе (можно сделать сразу много чашек) и цена — такие кофеварки стоят примерно от тысячи рублей. Кроме того, капельные кофеварки можно мыть не слишком часто (по крайней мере, не после каждого приготовления кофе). Из недостатков — такой кофе не слишком крепкий, с эспрессо его не сравнить.

Рожковые

Один из «классических» видов кофеварок, способных приготовить настоящий итальянский эспрессо, — рожковые. Название произошло от металлического рожка (холдера), в который засыпается кофе в объеме, необходимом для одной-двух чашек. У рожковой кофеварки также есть емкость, куда заливается вода. Основное отличие от капельной — в наличии помпы. Она подает воду в рожок под высоким давлением — считается, что для настоящего эспрессо необходимо давление от 9 бар. Эта же помпа используется и для приготовления капучино: поток пара под давлением вспенивает молоко. Обычно это делается вручную — «носик» капучинатора нужно поставить в чашку с молоком на определенную глубину и вспенивать его до нужной плотности. Существуют также модели с автоматическим капучинатором — в таком случае есть специальная емкость для молока, из которой молоко автоматически поступает в чашку с кофе.

Фото: pxhere.com

Из неоспоримых плюсов таких кофеварок — вкус кофе: он получается таким же (или почти таким же в случае недорогих моделей), как в кофейнях, ведь принцип приготовления тот же. Из минусов — активное участие человека в приготовлении напитка: все приходится делать вручную, присутствовать при всех стадиях приготовления напитка, да и мыть такую кофеварку нужно более тщательно и регулярно, чем капельную. Еще один минус — цена: стоимость рожковых кофеварок составляет от 5 тысяч рублей. Есть, правда, «рожковые» модели и более дешевые, но в них может стоять слабая помпа (например, на 3 бар) или не быть ее вовсе. Смысл в «возне» с кофе, полученным из такой кофеварки со слабой помпой, теряется: вкус будет не сильно отличаться от кофе из капельной модели.

Капсульные кофеварки и кофеварки с чалдами

Более простой способ, при котором все же удастся получить качественный кофе, — покупка капсульной кофеварки. Это — максимально автоматизированные устройства. В них требуется положить капсулу с кофе и залить воду. В каждой капсуле содержится необходимое для одной чашки количество молотого кофе, через который, как и в случае с рожковыми кофеварками, пропускается вода под высоким давлением в 9—15 бар. Плюсы такой кофеварки очевидны — простота и дешевизна (стоят в районе двух тысяч рублей). А вот из минусов — полная зависимость от производителей: обычно капсулы неуниверсальны, и для конкретной кофеварки подойдут капсулы только того же бренда, при этом как раз капсулы дорогие (в отличие от самого устройства). Впрочем, существуют и «многоразовые» капсулы, в которые можно самостоятельно засыпать молотый кофе — такой подход производители, само собой, не поощряют.

Похожая разновидность — чалдовые кофеварки. Они появились раньше капсульных, принцип в них тот же, но кофе для них продается не в капсулах, а в чалдах. Это — фильтр-пакет, по виду напоминающий пакетик чая. Недостатки и преимущества примерно те же, что в случае с капсульными кофеварками.

Автоматические кофемашины

Можно сказать, вершина домашних устройств для приготовления кофе — автоматическая кофемашина. Принцип работы у них такой же, как у рожковых кофеварок, но весь процесс автоматизирован, от вас требуется только нажать кнопку с нужным напитком. Из дополнительных плюсов — сюда подходит не только молотый, но и зерновой кофе, так как в кофемашину встроена кофемолка. А хорошая кофемолка сама по себе стоит дороже рожковой кофеварки.

Как результат, основной и, возможно, единственный недостаток автоматических кофемашин — цена. Их стоимость начинается от 20-25 тысяч рублей, что, конечно, совсем не мало для нерегулярного употребления напитка. Помимо этого, автоматические кофемашины нужно периодически чистить, хоть и не так часто, как рожковые.

Неэлектрические кофеварки

Видов кофеварок, работающих не на электричестве, огромное количество. Однако во всех случаях главное неудобство — что за кофе приходится активно следить. Возможности оставить кофе готовиться и заниматься своими делами гораздо меньше.

Фото: ru.wikipedia.org

Основные виды таких кофеварок — классическая турка, френч-пресс, гейзерная. Существуют также такие способы, как пуровер и кемекс (их принцип похож на принцип работы капельной кофеварки — кипяток «проливают» через фильтр с кофе). Интереса заслуживает гейзерная кофеварка. У нее довольно необычный принцип работы: в таком «кофейнике» две чаши. Нижняя — для воды, верхняя — для готового напитка. Между ними — емкость для молотого кофе. При нагреве вода испаряется, и через трубочку пар, проходя через кофе, поступает в верхнюю емкость. Такие модели, кстати, бывают не только «классические» — для приготовления на плите, но и электрические.

Максим Матвеев