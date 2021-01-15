Минниханов переизбран председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России
Президент Татарстана Рустам Минниханов переизбран председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России. Об этом сообщает руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
Решение о переизбрании Минниханова принято единогласно на ежегодном общем собрании членов Ассоциации инновационных регионов РФ.
Минниханов подписал Меморандум о создании межрегиональной «Ассоциации инновационных регионов России» 21 мая 2010 года в Томске в рамках XIII инновационного форума Innovus.
Цель ассоциации — содействие эффективному инновационному развитию регионов-участников, построенное на признании сложившихся различных моделей научно-технического роста регионов.
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