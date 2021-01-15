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Минниханов переизбран председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России

13:09, 15.01.2021
Минниханов переизбран председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов переизбран председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России. Об этом сообщает руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Решение о переизбрании Минниханова принято единогласно на ежегодном общем собрании членов Ассоциации инновационных регионов РФ.

Фото: пресс-служба президента РТ

Минниханов подписал Меморандум о создании межрегиональной «Ассоциации инновационных регионов России» 21 мая 2010 года в Томске в рамках XIII инновационного форума Innovus.

Цель ассоциации — содействие эффективному инновационному развитию регионов-участников, построенное на признании сложившихся различных моделей научно-технического роста регионов.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
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