Ребенок, получивший обморожение в сарае, все еще в тяжелом состоянии — Минздрав Татарстана

Ребенок, который попал в реанимацию после того, как нетрезвая мать забыла его в сарае в 30-градусный мороз, все еще находится в критически тяжелом состоянии. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве Татарстана.

На вопрос о состоянии ребенка в ведомстве ответили, что особых изменений пока нет. Младенец находится в реанимации, он все еще без сознания и подключен к аппарату ИВЛ.

Напомним, 13 января стало известно о получивших в селе Куркуль обморожение детях. Годовалого малыша доставили в Казань в крайне тяжелом состоянии. Против матери детей возбуждено уголовное дело. Сегодня стало известно, что прокуратура Татарстана требует возбудить дело по статье «Халатность» в отношении чиновников, которые своевременно не выявили неблагополучие семьи.



Ольга Плешкова