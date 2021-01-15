Прокурорская проверка выявила халатность чиновников после обморожения двоих детей в Татарстане

Фото: realnoevremya

Прокуратура Татарстана требует возбудить уголовное дело по статье «Халатность» против чиновников, которые своевременно не выявили неблагополучие семьи, где мать едва не заморозила двоих детей в сарае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что семья не состояла на профилактических учетах.

«Ответственные сотрудники муниципальных органов власти, в том числе районной комиссии по делам несовершеннолетних, своевременно не выявили неблагополучие семьи, не приняли мер к защите прав детей и пресечению противоправных действий в отношении их со стороны матери», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: МЧС РТ

В прокуратуре РТ считают, что ответственные лица недобросовестно исполняли свои обязанности. Материалы проверки направлены в следственные органы.

Напомним, что 13 января стало известно о получивших в селе Куркуль обморожение детях. Малыша доставили в Казань в крайне тяжелом состоянии. Против матери было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Ольга Плешкова