Прокурорская проверка выявила халатность чиновников после обморожения двоих детей в Татарстане
Прокуратура Татарстана требует возбудить уголовное дело по статье «Халатность» против чиновников, которые своевременно не выявили неблагополучие семьи, где мать едва не заморозила двоих детей в сарае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Во время прокурорской проверки выяснилось, что семья не состояла на профилактических учетах.
«Ответственные сотрудники муниципальных органов власти, в том числе районной комиссии по делам несовершеннолетних, своевременно не выявили неблагополучие семьи, не приняли мер к защите прав детей и пресечению противоправных действий в отношении их со стороны матери», — говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре РТ считают, что ответственные лица недобросовестно исполняли свои обязанности. Материалы проверки направлены в следственные органы.
Напомним, что 13 января стало известно о получивших в селе Куркуль обморожение детях. Малыша доставили в Казань в крайне тяжелом состоянии. Против матери было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».
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