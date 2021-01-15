Студенты могут принять участие в образовательной программе IT-марафон от Сбера

Сбер запускает образовательный проект для студентов — IT-марафон. Зарегистрироваться для участия можно до 20 января 2021 года. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте программы, пройти тестирование на определение уровня знаний, а затем получить индивидуальное предложение от Сбера, которое может включать в себя оплачиваемые стажировки, образовательные программы и предложение вакансий. Кроме того, по результатам тестирования лучшие участники получат возможность пройти бесплатное обучение новой профессии в сфере IT.

Образовательный IT-марафон от Сбера — это комплексная профильная программа для студентов выпускных курсов, включающая в себя обучение актуальным профессиям в сфере IT по выбранному треку.

Обучение по программе будет длиться шесть месяцев и проходить в формате электронных курсов от экспертов Сбера и представителей ведущих вузов страны. Всего в IT-марафоне четыре трека:

Java developer — написание сайтов на одном из самых популярных языков программирования.

Data scientist — построение математических моделей, которые позволяют выявлять скрытые взаимосвязи в огромных массивах данных, изучение алгоритмов машинного обучения и нейросетей.

Data analyst — извлечение смысла из данных (структурирование, визуализация и анализ больших объемов информации, формулирование и проверка гипотез, нахождение закономерностей и умение делать выводы на основе данных).

Data engineer — работа с огромными массивами данных, их сборка, обработка и обеспечение правильного хранения.

Обучение по программе могут пройти жители участвующих в программе регионов: Пермского края, Нижегородской, Кировской, Владимирской областей, республик Татарстан, Марий Эл, Мордовии, а также Удмуртской и Чувашской республик.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»