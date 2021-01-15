В России выявили почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса

В России выявили почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Главный санитарный врач РФ обратила внимание, что мутации — это естественный процесс для вирусов, они «иначе не живут».

Напомним, директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России давно должен был быть выявлен новый штамм коронавируса.



Фото: realnoevremya.ru

Ранее у 47-летней россиянки, которая болела COVID-19 с апреля по сентябрь 2020 года, обнаружили 18 новых мутаций. Она заразилась вирусом в больнице при прохождении курса химиотерапии.



Татьяна Демина