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В России выявили почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса

10:45, 15.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России выявили почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Главный санитарный врач РФ обратила внимание, что мутации — это естественный процесс для вирусов, они «иначе не живут».

Напомним, директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России давно должен был быть выявлен новый штамм коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее у 47-летней россиянки, которая болела COVID-19 с апреля по сентябрь 2020 года, обнаружили 18 новых мутаций. Она заразилась вирусом в больнице при прохождении курса химиотерапии.

Татьяна Демина
Общество
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