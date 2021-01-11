В центре Гамалеи допустили существование «российского» штамма коронавируса
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «у нас [в России] давно должен был быть выявлен новый штамм» коронавируса.
«Ждем с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы», — приводит «РИА Новости» слова Гинцбурга.
По словам академика, «российский» штамм еще не выявили, так как в стране секвенируют существенно меньше образцов вирусов, чем в Великобритании.
Напомним, по данным Роспотребнадзора, в России обнаружили первый случай «британского» штамма COVID-19. Мутацию выявили у одного человека при обследовании вернувшихся из Великобритании россиян.
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