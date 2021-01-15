Капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба заболел коронавирусом
Капитан сборной России по футболу и «Зенита» Артем Дзюба сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба питерского клуба.
Футболист не полетел на первый зимний тренировочный сбор команды в Дубае. Также в список не попал вратарь Андрей Лунев, который тоже заболел коронавирусом.
Сообщается, что зараженные футболисты присоединятся к команде позже.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели.СпортФутбол
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