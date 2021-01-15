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Капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба заболел коронавирусом

10:37, 15.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба заболел коронавирусом
Фото: fc-zenit.ru

Капитан сборной России по футболу и «Зенита» Артем Дзюба сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба питерского клуба.

Футболист не полетел на первый зимний тренировочный сбор команды в Дубае. Также в список не попал вратарь Андрей Лунев, который тоже заболел коронавирусом.

Сообщается, что зараженные футболисты присоединятся к команде позже.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели.

СпортФутбол
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:11
    корона передается от самого себя?
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