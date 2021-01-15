АО ТРК «Новый Век» выразило соболезнования в связи со смертью Бориса Грачевского

Фото: Митя Алешковский / commons.wikimedia.org

От имени канала «ШАЯН ТВ» коллектив АО ТРК «Новый Век» принес глубокие соболезнования родным и близким художественного руководителя Бориса Грачевского, который умер вчера на 72-м году жизни.

«Первый выпуск журнала «Ералаш» вышел в 1974 году и состоял всего из трех миниатюр. Борис Грачевский рассказывал, что вся их творческая команда постоянно искала талантливых детей по всей стране, а затем учила работать с камерой и становиться звездами телевидения. Борис Юрьевич был и нашим близким другом, советчиком, единомышленником... Память о Вас никогда не умрет», — говорится в сообщении телеканала.

Фото: commons.wikimedia.org

Грачевский был подключен к аппарату ИВЛ. О смерти худрука «Ералаша» сообщила его жена Екатерина Белоцерковская.