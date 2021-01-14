СК: директор компании «Бетон-Сервис-Казань» уклонился от уплаты более 40,7 млн рублей налогов

Директор компании «Бетон-Сервис-Казань» уклонился от уплаты налогов на сумму более 40,7 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Татарстану.

По версии следствия, с 2017 по 2020 год подозреваемый представил в ФНС декларации по НДС и налогу на прибыль, в которых указал фиктивные сведения по сделкам с 12 контрагентами.

В действительности услуги по поставке инертных материалов и оказание транспортных услуг оказывали другие организации, по взаимоотношениям с которыми компания не обладала правом на налоговые вычеты.

Фото: realnoevremya.ru

На 44-летнего мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Напомним, в Татарстане гендиректор одной из компаний пытался скрыть от ФНС финансовые операции, имея перед ней долг. По версии следствия, в 2019—2020 годах налоговая уже пыталась взыскать с компании задолженность в размере 5,2 млн рублей.



Татьяна Демина