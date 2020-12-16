В Татарстане суд рассмотрит дело об уклонении от налогов гендиректора компании

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане следователи передали в суд дело об уклонении от уплаты налогов. Перед судом предстанет гендиректор одного из ООО, пытавшийся скрыть от ФНС финансовые операции, имея перед ней долг.

По версии следствия, в 2019—2020 годах налоговая уже пыталась взыскать с компании долг в размере 5,2 млн рублей. Несмотря на это, гендиректор продолжал деятельность компании через третьих лис, проведя операции на сумму 17,2 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Обвиняемый признал вину и уже возместил недоимку. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее аналогичное дело расследовалось в отношении директора Сабинского молочного комбината. Однако его долг по налогам и сборам составил 6,6 млн рублей.