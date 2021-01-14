Познавательные маршруты Татарстана вошли в число популярных направлений для путешествий по России

Фото: Максим Платонов

В новогодние праздники одним из самых популярных направлений для путешествий по России стали познавательные маршруты Татарстана. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Популярностью в новом году у россиян пользовались также горнолыжные курорты Алтая, Хибин, Сахалина и путешествия в Калининградскую область, говорится на сайте правительства РФ.

Фото: Максим Платонов

Всего в новогодние праздники в путешествия по России отправились порядка 10 млн человек. Особый интерес у россиян в этом году вызвали горнолыжные курорты: турпоток вырос с 8 до 23%.

По данным республиканского Госкомитета по туризму, Татарстан с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года посетили 152 тысячи туристов и экскурсантов.



Татьяна Демина