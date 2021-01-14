За год в Казани спрос на новостройки вырос на 31%

В 2020 году в Казани спрос на новостройки вырос на 31%, при этом на 38% упало предложение. Такие выводы сделали аналитики «Авито».

Средняя стоимость квадратного метра в Казани по итогам 2020 года составила 93 тыс. рублей, что выше показателя 2020 года на 19%.

Фото: realnoevremya.ru

Среди крупных городов РФ Казань заняла пятое место с самыми дорогими квартирами на первичном рынке. Первое место заняла Москва, где стоимость одного кв. метра составила 203,4 тыс. руб. Затем идут Сочи ( 140,8 тыс. руб.), тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (140,5 тыс. руб.), передает «Коммерсант».



Ранее Казань попала в список городов для наиболее выгодных инвестиций в недвижимость.



Ольга Плешкова